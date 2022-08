Rimini, si conclude la rassegna musicale a Casa Madiba

Eventi

| 11:17 - 04 Agosto 2022

Sabato 6 Agosto (ore 21,30) ultimo appuntamento per la nuova rassegna firmata Rimini Jazz Club in collaborazione con Casa Madiba Network: “Contaminhated”.



Una kermesse musicale che usa la contaminazione musicale come mezzo espressivo delle necessarietà dell’integrazione nella nostra società: la musica che aggrega, contamina e cancella l’odio. A chiudere la Rassegna ci pensano i "Loser, Baby Social Quartet": un quartetto stile Afrojazz, carico e coinvolgente.



La band è attiva dal 2018, ha realizzato per l'etichetta "HippoTrippoMusic" di Firenze un disco uscito nel maggio del 2019 dal titolo "Piccole Storie Inutili" (in stile cantautorale e grunge) per virare decisamente sul nuovo genere con repertorio originale, rielaborazioni e contaminazioni rock.



ll quartetto, formato da musicisti con esperienza pluriennale ed internazionale che hanno suonato in molti festival nazionali ed esteri (dal Jova Beach al RoccellaJazz festival ad esempio), propone un mix tra ritmi afro (percussioni combo con triade africana), impro jazzistica e sensibilità rock in un concerto sempre nuovo e diverso, con repertorio originale (in uscita il nuovo disco "Suite del precariato") e cover rivisitate.



IL QUARTETTO



Daniele Torri: sax tenore, soprano, flauti ed fx

Enea Bollini: chitarra elettrica

Eros Rambaldi: contrabbasso ed fx

Federico Lapa: percussioni







Evento in collaborazione con Rimini Jazz Club.

Sottoscrizione per l'ingresso: 8 euro (5 euro Under 25)