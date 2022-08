Rimini, fino al 12 agosto le domande per i contributi alle famiglie numerose

Attualità

Rimini

| 10:36 - 04 Agosto 2022

È partita nel comune di Rimini la raccolta di domande per l’erogazione di contributi economici alle famiglie con quattro o più figli fiscalmente in carico e con un ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) certificato con DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) non superiore a 25 mila euro.



Nello specifico, sono considerati fisicamente in carico i componenti del nucleo che, nell’anno precedente, hanno ottenuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, oppure coloro che hanno meno di 24 anni e, sempre nel 2021, hanno ottenuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro.



La presentazione delle richieste è cominciata il 4 luglio e terminerà il 12 agosto. Una misura, appunto, per sostenere e venire incontro alle famiglie numerose al fine di promuoverne l’autonomia e l’integrazione.



Il finanziamento è regionale e avviene attraverso i Piani di Zona Distrettuali.