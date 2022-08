Saludecio, in piazza Ronconi la musica del Gruppo Camieristico Riminese e della Rimini Big Band

Eventi

Saludecio

| 10:23 - 04 Agosto 2022

Big Band.



Domenica 7 agosto in piazza Ronconi a Saludecio, alle ore 20.30, l’associazione filarmonica città di Rimini presenta il “Gruppo Cameristico Riminese” e alle 22.30 la “A. B. Rimini Big Band”. Il gruppo cameristico è composto da docenti, ex docenti di Conservatorio e prime parti d’orchestra ed è stato costituito nel 2015 con l’intento di portare a conoscenza la musica cameristica ad un vasto pubblico. Il programma del concerto è collocato nel periodo romantico con la serenata op 103 di L.V. Beethoven e la Petite Simphonie di C. Gounod.



La "A.B. Rimini Big Band", diretta dal Maestro Renzo Angelini è composta da 20 strumentisti, con la seguente formazione: 5 trombe, 4 tromboni, 6 saxofoni, voce femminile, tastiera, basso, chitarra e batteria. L'intento è di ottenere uno stile che, pur facendo tesoro di tutto il lavoro di scrittura ed arrangiamenti delle orchestre del novecento, da C. Basie, D. Ellington, G. Miller, B. Goodman, Buddy Rich ecc., introduca l'ascoltatore in modo accattivante al jazz moderno di M. Davis, J. Coltrane, L. Morgan e H. Silver, C. Parker. La "A. B. Rimini Big Band", che si colloca tra i migliori complessi swing della Regione, arricchisce ogni esecuzione con brevi cenni storico-culturali, ideale per concerti in teatro e in piazza.