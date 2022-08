Mara Sattei, la voce de 'La Dolce Vita' protagonista dei concerti all'alba di Riccione

Eventi

Riccione

| 10:09 - 04 Agosto 2022

Mara Sattei.



I concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione proseguono nel mese di agosto con una delle artiste rivelazione dell’anno, Mara Sattei: domenica 7 agosto (ore 5:45), nelle zone 147-148 Le Dune Beach, il concerto di Mara sarà un viaggio per mano nel suo Universo. Mara Sattei pubblica il suo primo album Universo, prodotto da Tha Supreme che segue l’intera direzione artistica del progetto e vede i featuring di Giorgia, Gazzelle, Tedua, Carl Brave, Tha Supreme. L’artista racconta così il suo primo disco: “Penso spesso che ciò che mostriamo sia solo una piccolissima parte di ciò che è dentro di noi. Siamo un insieme di storie, di emozioni, di scelte. A volte percepiamo spazi immensi, mondi inesplorati in cui ci perdiamo, mentre altre volte ci sentiamo così piccoli da voler sparire. Vogliamo vedere oltre, sentirci parte di qualcosa. Vogliamo amare e sentirci amati, e tornare alla semplicità che si contraddistingue in un mondo di sovrastrutture. La verità è che accettare il disordine ci fa comprendere realmente cosa è al suo posto e ci dà la consapevolezza di chi siamo o di chi vorremmo essere. Io con la musica ho scoperto di essere libera, dentro il mio universo che ora vi mostro”.