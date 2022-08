Auto contro un albero nella notte: in ospedale due carabinieri. Interviene l'elisoccorso

Cronaca

Morciano di Romagna

| 08:05 - 04 Agosto 2022

L'auto distrutta dopo l'impatto.

Due carabinieri in abiti civili sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera (mercoledì 3 agosto), intorno alle 23.35, sulla strada provinciale 18, tra Montescudo Monte Colombo e Morciano. Ignote le cause del sinistro: la Golf sulla quale viaggiavano è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. L'impatto è stato particolarmente violento, la vettura è andata totalmente distrutta, con il motore staccato dal cofano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Uno dei due feriti è stato trasportato con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena, stessa destinazione del secondo ricoverato, fatto salire su un'ambulanza.