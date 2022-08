Calcio Eccellenza, bomber Sartori firma per il Castenaso

Sport

Riccione

| 01:31 - 04 Agosto 2022

Matteo Sartori.



Il reparto avanzato del Castenaso Calcio si arricchisce di una figura importante. Il club, infatti, con orgoglio annuncia l'arrivo in granata di Matteo Sartori, attaccante classe 1991 ex Fya Riccione.

Sartori vanta infatti un curriculum davvero strepitoso perché, oltre all'ultima esperienza a Riccione condita dall'ennesima doppia cifra di marcature e dalla promozione in D con la maglia della Fya, ha vestito casacche prestigiose in categorie superiori (Rimini e San Marino, Alma Juventus Fano, Recanatese, Pianese e Marignanese Cattolica) senza dimenticare le annate di Eccellenza (a Cattolica, San Giovanni in Marignano e Misano per citarne alcune) sempre bagnate da parecchi goal dal peso specifico non indifferente.