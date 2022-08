Calco, poker dell'United Riccione contro la Savignanese (4-1)

Sport

Riccione

01:25 - 04 Agosto 2022





Lo United Riccione “spezza” la settimana di lavoro con un allenamento congiunto con la Savignanese, 90 minuti durante i quali i biancazzurri di Mattia Gori trovano trame convincenti e una netta supremazia per quanto riguarda il possesso palle.

Quattro le reti dello United Riccione, due per tempo. Apre le marcature D’Antoni dopo due minuti quando risolve, battendo a rete, una mischia in area creatasi dopo un cross di Ferrara. Al 20' arriva la rete del provvisorio pareggio della Savignanese su calcio di punizione: palla che scheggia la traversa e finisce alle spalle di Pezzolato.

Un minuto prima della mezzora Ferrara rimedia un calcio di rigore che Benedetti realizza per l’1-2.

Nella ripresa via alla “girandola” dei cambi che porterà, sul finale, alle reti di Guidi (sottomisura riceve palla e batte il portiere) e Pelliccia (anticipo di testa sull’uscita dell’estremo avversario), due calciatori ancora in prova che trovano così il modo migliore per mettersi in mostra.



UNITED RICCIONE: Pezzolato, Colombo, Manfroni, Biguzzi, Contessa, Benedetti, Gambino, Abounkelet, D’Antoni, Zappa, Ferrara.

A disp.: De Fazio, Cavallini, Chincharauli, Colacicchi, Ceccarelli, Guidi, Pelliccia, Capicchioni, Panaioli, Silvestri. All.: Gori