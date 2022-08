Lenti a contatto scadute: cosa fare?     

Attualità

| 07:05 - 04 Agosto 2022

Sono in molti a chiedersi cosa fare quando le lenti a contatto sono scadute perché, magari, capita di dimenticarsi del reale tempo di utilizzo. La durata delle lenti a contatto, tuttavia, è sempre indicata sulla confezione trattandosi di dispositivi medico-sanitari. Per questo, in qualsiasi confezione di lenti a contatto troverai la data di scadenza riportata sia sui blister sigillati che sull’involucro esterno.

La durata delle lenti

Ecco perché non dovresti mai indossare lenti a contatto scadute

Molto spesso tendiamo a prestare più attenzione allerispetto a beni, come le lenti a contatto, che non sembrano deperibili nel tempo o bisognosi di indicazioni circa la scadenza. Eppure, come vedremo a breve, le lenti a contatto hanno una loro precisa durata nel tempo, per via della soluzione in cui sono immerse e per l’integrità dell’involucro sterile in cui sono custodite.Ladipende anche dalper cui esistono varie tipologie tra cui le giornaliere, le quindicinali, le mensili e persino le trimestrali. Dal momento che sono presidi medici che entrano a contatto diretto con i nostri occhi sono anche regolamentate da rigide norme di sterilizzazione e confezionamento.A volte può capitare che, con il passare del tempo il blister si rovini compromettendopoco prima della scadenza. In questo caso la soluzione in cui sono immerse potrebbe essere contaminata e, dunque, l’intero prodotto cesserà di essere utilizzabile.In generale laè di quattro anni a partire dalla data di confezionamento ma, come già precisato, il dato può variare in base a marchio, tipologia e finalità d’utilizzo. Per conoscere la data di scadenza delle tue lenti non devi fare altro che osservare la confezione esterna e le informazioni riportate direttamente sul blister sigillato.Ciò che conta èperché potrebbero non essere sterili e, quindi, esporre a rischi gravi i nostri occhi. Le lenti, inoltre, devono essere cambiate regolarmente come prescritto dallo specialista dal momento che, anche un utilizzo scorretto, potrebbe causare gravi conseguenze alla vista.Le, infatti, potrebbero accumulare batteri e microrganismi aggressivi che, nella migliore delle ipotesi, irriterebbero l’occhio causando la spiacevole sensazione di secchezza. Nel peggiore dei casi, invece, l’indebolimento della struttura e il deposito di batteri potrebbero causare infezioni, irritazioni e patologie della vista.Se hai indossatoe hai notato che, a un certo punto, si sono palesati fastidi e pruriti devi toglierle immediatamente e disfartene. Successivamente dovrai parlare con il medico curante e valutare l’esigenza di sottoporti a una visita accurata per sincerarti che non ci siano problematiche.Se invece hai indossato lenti a contatto scadute ma non è successo nulla significa che ladelle lenti e il blister di protezione hanno offerto un’adeguata protezione alle lenti a contatto. Tuttavia sconsigliamo di utilizzarle nuovamente.