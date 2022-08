La Valmarecchia in lutto per la scomparsa del ristoratore Luigi Ciucci

Attualità

San Leo

03 Agosto 2022

Luigi Ciucci.

L'Alta Valmarecchia in lutto per la scomparsa di Luigi Ciucci, proprietario del ristorante "La corte" di San Leo e con un passato di grande impegno politico (come assessore e consigliere) e sociale per la sua terra (all'interno della proloco). 67 anni, infaticabile organizzatore di eventi locali e Presidente dell'associazione ristoratori di San Leo dalla fondazione al suo scioglimento. Tra le sue passioni, oltre la buona cucina, anche la fotografia. Con i suoi scatti ha permesso a tanti di ammirare luoghi e persone di San Leo e della Valle. L'attività, gestita dai due figli, è sempre stato un punto di riferimento per chi volesse gustare i piatti tipici locali ma anche per conoscerlo. "E' sempre stato molto attivo nel tessuto sociale leontino" dice il sindaco di San Leo Leonardo Bindi "sia come imprenditore che come cittadino. Perdiamo una persona di spicco" continua commosso il sindaco "anche dal punto di vista umano". In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia. I funerali si terranno venerdì 5 agosto alle 10 alla cattedrale di San Leo.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Altarimini.it.