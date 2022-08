Calcio, Fermana e Torres in serie C. Giovedì i gironi, venerdì i calendari

Sport

Rimini

| 17:38 - 03 Agosto 2022

Un allenamento della Torres (foto da Facebook).

La Torres e la Fermana sono state ammesse al campionato di calcio di serie C in seguito alla bocciatura dei ricorsi al TAR di Teramo e Campobasso.

I due club, rispettivamente il primo della graduatoria delle retrocesse dalla C (Fermana) e il primo della graduatoria tra le vincitrici dei Play Off di Serie D 2021/22 (Torres), erano già stati individuati per l’eventuale ripescaggio dal Consiglio Federale della FIGC. Giovedì saranno composti i gironi del campionato di Serie C 2022/23, mentre il 5 agosto saranno svelati i calendari.