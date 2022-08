Riccione, visita del Questore Lavezzaro: incontro con il sindaco e l'assessore Capocasa

Attualità

Riccione

| 17:32 - 03 Agosto 2022

Un momento dell'incontro.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì, la sindaca di Riccione, Daniela Angelini insieme all'assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa ha ricevuto la visita del nuovo Questore della provincia di Rimini, la dottoressa Rosanna Lavezzaro. La sindaca, che aveva incontrato il questore per la prima volta domenica mattina, durante la triste circostanza della tragedia avvenuta alla Stazione di Riccione, ha avuto piacere di accogliere la dott.ssa Lavezzaro in Municipio.

"È stato un incontro cordiale. Oggi abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, anche se in questi giorni ci siamo sentite spesso ed abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione e fiducia. Telefonate in cui ho potuto apprezzare sia la professionalità che il lato umano nel dover gestire un caso così delicato e drammatico – spiega la sindaca Angelini – Insieme all'assessore Capocasa abbiamo inoltre trovato da parte del questore la massima disponibilità e collaborazione nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico per Riccione. Il Questore ha confermato una forte attenzione sul tema sicurezza durante i prossimi fine settimana. In particolare, con l'inizio dei concerti, saranno aumentati i controlli in piazzale Roma, alla Stazione e in Piazzale Curiel".