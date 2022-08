Asta per l'ex Colonia Bolognese di Miramare: vince l'imprenditore Orfeo Bianchi

Attualità

Rimini

17:00 - 03 Agosto 2022

L'ex colonia Bolognese.

Aggiudicata l'ex Colonia Bolognese tra Miramare e Riccione per 5 milioni e 220 mila euro. Orfeo Bianchi, imprenditore del settore alberghiero con strutture ricettive in riviera e non solo, è il nuovo 'patron'. Una precedente asta, all'inizio di giugno, vinta anche in quel caso da Bianchi, era stata poi "congelata" ed indetta nuovamente. Questa mattina, mercoledì 3 agosto, l'epilogo della vicenda. Secondo le intenzioni manifestate dall'imprenditore al momento della "prima" aggiudicazione, la Bolognese potrebbe diventare un hotel di lusso con centro congressi annesso.