Calcio RSM, Tisselli firma con il Tre Penne

Sport

Repubblica San Marino

| 17:14 - 03 Agosto 2022

Riccardo Tisselli.





Il terzo colpo di mercato del Tre Penne è Riccardo Tisselli, classe 1997 ex Libertas, che può vantare anche esperienze in Eccellenza e Serie D con le maglie di Cava Ronco, Diegaro, Savignanese e Romagna Centro.

Tisselli è reduce dall’esperienza in UEFA Europa Conference League contro i bosniaci del Tuzla City, partendo titolare in entrambe le gare giocate. Sulla sua scelta il difensore centrale afferma: “All’inizio la mia intenzione era di fare solo la Conference, ma dopo aver conosciuto buona parte del gruppo, lo staff e il mister ho capito che qui si vogliono fare le cose seriamente e ho deciso di restare – prosegue -. Il Tre Penne lo conoscevo già, successivamente alle due gare di Coppa ho avuto la conferma della serietà e della competitività della squadra, penso che quest’anno possiamo fare veramente bene.”

Con l’arrivo prima di lui di Antonio Barretta la competizione per il posto da titolare in difesa sale, ma per Tisselli questo non rappresenta un ostacolo: “È senz’altro uno stimolo in più sapere che ci sono tanti giocatori forti in tutti i reparti, è fondamentale avere una rosa lunga oltre gli 11 titolari durante la stagione per mantenere alta l’intensità e per affrontare gli imprevisti che sono sempre dietro l’angolo.”

Infine il nuovo giocatore biancazzurro manda un messaggio ai suoi nuovi sostenitori: “Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di cominciare, è stato uno spettacolo vederli in Bosnia a supportarci, non vedo l’ora di festeggiare con loro e con tutti i compagni.”



