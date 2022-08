Eventi

Bellaria Igea Marina

| 17:10 - 03 Agosto 2022

Holi Dance Festival (foto dal sito ufficiale).

L'organizzazione dell'Holi Dance Festival, il festival dei colori in programma sabato 6 agosto 2022 al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina, comunica in una nota che l'evento "è stato annullato per sopravvenute complicazioni tecnico-logistiche. Tutti i biglietti saranno automaticamente rimborsati attraverso i metodi di pagamento selezionati in fase di acquisto".