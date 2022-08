Calcio C, Padova-Rimini: da giovedì la prevendita: un euro

Sport

| 16:12 - 03 Agosto 2022

Sabato 6 agosto alle ore 18,30 amichevole Padova-Rimini allo stadio Euganeo.

I biglietti relativi al settore Ospiti (capienza 800 posti) saranno in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 4 agosto 2022 sino alle ore 19.00 di sabato 6 agosto 2022 nei punti vendita del circuito Vivaticket di tutta Italia (elenco consultabile su: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv) e via web al seguente link: https://padovacalcio.vivaticket.it/ alla tariffa unica di €. 1,00 senza alcun diritto di prevendita o commissione aggiuntivi.



Su disposizione degli organi preposti alla sicurezza dello stadio (Prefettura e Questura), si invitano i tifosi ospiti, residenti o meno in provincia di Rimini, ad acquistare i biglietti del settore a loro dedicato (Curva Nord).



Il giorno della gara le biglietterie dello stadio saranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando.