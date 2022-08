Calcio Promozione, Gabicce Gradara: con Matteo Lepri in difesa esperienza e temperamento

Sport

Gabicce Mare

| 17:09 - 03 Agosto 2022

Matteo Lepri in azione.



Con Gabriele Varrella e Massimo Tombari, Matteo Lepri costituisce il pacchetto dei difensori centrali del Gabicce Gradara. Come i due compagni di squadra è un volto nuovo della rinnovata rosa del club. Classe 1989, riccionese, è alto 1,80, è nel suo curriculum ha tre promozioni: dalla Promozione al'Eccellenza con la Fya Riccione e dalla Prima alla Promozione con il Misano: di entrambe le squadre è stato capitano militando rispettivamente per dieci e cinque anni nelle due società. “Nella scorsa stagione sono stato tesserato al Misano fino a dicembre – racconta Lepri - , poi ho accettato la chiamata del Vismara in Prima categoria: abbiamo raccolto una salvezza in rimonta con una giornata di anticipo”.



Matteo Lepri, quali sono le sue caratteristiche?

“Gioco come difensore centrale, sono un giocatore che ha nella rapidità e nella velocità d'azione il suo punto di forza per cui anche grazie alla lettura delle giocate riesco ad anticipare l'avversario. Nonostante non sia un gigante mi faccio valere nel gioco aereo. Sono un giocatore di temperamento, non mi tiro indietro quando c'è da dare battaglia: per evitare che diventi un boomerang devo gestire meglio il mio impeto. Su questo aspetto devo migliorare così come posso affinare il piede mancino”.



Aveva altre richieste, perchè il Gabicce Gradara?

“Avevo richieste in Promozione Romagna e soprattutto da club del campionato sammarinese, alla fine ho risposto alla chiamata del direttore sortivo Filippo Cipriani mettendomi in gioco in un campionato per me del tutto nuovo. La mia valutazione si è basata soprattuto sulla parte tecnica, qui posso coltivare la mia passione che è il calcio e togliermi delle soddisfazioni sul lato sportivo in un campionato molto competitivo e ricco di stimoli come quello marchigiano e in cui sono convinto che il Gabicce Gradara possa essere inserito tra i club di prima fascia per il valore della sua rosa. C'è concorrenza in tutti i reparti e questo non può fare che bene a tutti perché si alza l'asticella del rendimento”.



Conosce qualcuno dei suoi compagni?

“Il portiere Renzetti che era con me alla Fya, i giocatori del Torconca e il tecnico per averli affrontati da avversario”.



Intanto nello staff tecnico è stata inserita l'ultima figura mancante, quella del preparatore dei portieri. Sarà Cristian Ciuffoli, nelle ultime stagioni al Cattolica. La preparazione comincerà lunedì 8 agosto.



Sabato 6 agosto alle ore 16 nella splendida terrazza del Ristorante Pizzeria Bel Sit di Gabicce Monte, si terrà la consueta presentazione della prima squadra. Interverranno le autorità dei Comuni di Gabicce Mare e Gradara, riprenderanno l'evento le telecamere di Calcio di Rigore.