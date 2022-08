Attualità

Rimini

| 15:20 - 03 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

In Provincia di Rimini si registrano 355 nuovi contagi al Sars-Cov-2. Rimangono 6 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e si registra il decesso di una 82enne.

In regione 17 decessi, 4191 i nuovi positivi. I ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3 nuovi ingressi in reparto, sono 54, mentre i positivi al virus negli altri reparti scendono a 1636 (-33).