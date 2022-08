A lezione di rock con Bennato: l'incontro alla "Terrazza della Dolce Vita"

Attualità

Rimini

| 15:18 - 03 Agosto 2022

Simona Ventura con Edoardo Bennato.

Un’altra interessante e divertente giornata quella di ieri, martedì 2 agosto, a La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale d’incontri ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che si terrà sino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini.





Come sempre, al centro delle interviste con gli ospiti, il Paese che lasceremo ai giovani, tra Green Economy, digitalizzazione, investimenti strutturali e tanto altro.





Ad aprire l’incontro è stato il giornalista Ludovico De Meo, già direttore di RAI 2 e oggi direttore generale di San Marino RTV. De Meo ha gettato uno sguardo su quella che è stata l’evoluzione dei media nel corso degli ultimi anni e dei profondi cambiamenti che interessano in particolar modo la televisione: l’interesse del pubblico, ha precisato il direttore, tende ad orientarsi di volta in volta verso format diversi, dai talk-show all’intrattenimento passando per l’informazione, e questo comporta ogni giorno nuove sfide da affrontare.





Al mondo del cinema è stato invece dedicato l’intervento dell’attore e sceneggiatore campano Enzo Decaro, che ha rivelato alcuni retroscena inediti su Totò e Fellini. Tra i due, ha spiegato Decaro, c’è stato una sorta di amore “mai consumato”. Da giovane, infatti, il regista riminese ebbe modo di intervistare il Principe della Risata. Totò si sarebbe ricordato di lui, diversi anni dopo, quando Fellini era ormai diventato famoso. I due si stimavano reciprocamente e avrebbero voluto lavorare insieme, ma non ce ne fu l’occasione. Decaro ha quindi parlato dello stretto legame tra Fellini e un altro grande regista italiano, il premio Oscar Paolo Sorrentino: entrambi condividono una “visione particolare e speciale del mondo”. Applausi a scena aperta per l’imitazione di Totò proposta sul palco dall’attore Francesco Paolucci.





Spazio, quindi, a Edoardo Bennato, vero e proprio ‘mattatore’, che ha stupito il pubblico improvvisando una coinvolgente lezione sulla storia del rock e del pop, tra aneddoti e curiosità. Bennato è stato anche protagonista del concerto andato in scena alle 21.30 in piazzale Fellini.





“La partenza della rassegna è stata ottima: buonissimo il riscontro del pubblico, con quasi 200 spettatori per ogni serata, a riprova del valore culturale dell'iniziativa – dice Giovanni Terzi –. Merito di un location ricca di fascino, come il Giardino del Grand Hotel, ma anche dei temi e degli approfondimenti proposti dai vari ospiti”.





“Con i primi ospiti della rassegna – commenta Simona Ventura – si è subito creato un bellissimo feeling: abbiamo parlato a ruota libera, senza seguire delle scalette, e questo ha fatto emergere alcuni lati insoliti, più intimi e meno conosciuti dei vari protagonisti”.



Per motivi di salute, Cristiano Malgioglio non potrà essere presente all’evento in programma questa sera, mercoledì 3 agosto. L’evento con Malgioglio sarà recuperato prossimamente. Ospiti dell’appuntamento odierno saranno Mirko Casadei (musicista e leader dell’Orchestra Casadei) e Jasmine Rotolo (cantante).



Il salotto proseguirà domani, giovedì 4 agosto alle 18.30, con Giulio Terzi di Sant’Agata (Ambasciatore), Paul Strauss (Senatore Washington DC) e Matteo Angioli (Segretario Global Commette).