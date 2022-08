Basket A2, RivieraBanca: il derby contro Forlì il 9 ottobre al Flaminio

Sport

Rimini

| 14:55 - 03 Agosto 2022

Ecco il calendario completo della serie A2 di basket. Salta subito all'occhio il derby contro Forlì nella prima uscita stagionale al Flaminio, segnatevi già la data: domenica 9 ottobre alle 18.

Seguono altri due derby consecutivi, prima a Cento poi contro Ferrara in casa. L'affascinante sfida contro la Fortitudo vedrà il primo atto in terra bolognese domenica 13 novembre, preceduta dalla corazzata Udine che farà visita al Flaminio domenica 30 ottobre e dalla trasferta a Chiusi.

Prima dello scontro con l'altra neopromossa Cividale, che andrà in scena domenica 4 dicembre, i biancorossi se la vedranno contro Mantova e Chieti; sarà poi la volta del turno infrasettimanale di mercoledì 7 dicembre nella lontana Nardò, prima di tornare al Flaminio per il derby contro Ravenna.

Il girone d'andata si chiuderà domenica 18 dicembre in quel di Pistoia, mentre la fine di questa prima fase è prevista per domenica 26 marzo.