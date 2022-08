Volley B2 femminile, Riccione: ritorna il libero Aurora Agostini

Sport

Riccione

| 14:51 - 03 Agosto 2022

Aurora Agostini e il vice presidente Lorenzo Perlini.

La Lasersoft Riccione Volley annuncia con soddisfazione l'accordo per il ritorno in squadra di Aurora Agostini, classe 2001, che rivestirà nella prossima stagione, di serie B2 Nazionale, il ruolo di libero.

La stima reciproca e il legame tra la dirigenza e l'atleta non si è mai reciso e gli ottimi rapporti non hanno fatto altro che catalizzare il suo rientro in organico.



Queste le parole di Aurora: “Ritornare ad indossare i colori di Riccione in una categoria come quella di serie B è un grande cambiamento. Spero di ripagare al meglio la grande fiducia che mi è stata data nel ricoprire un ruolo così importante. Le emozioni sono tante e la voglia di iniziare non manca di certo".