Calcio RSM, La Fiorita-Tre Fiori: la Supercoppa aprirà la nuova stagione il 30 agosto

Sport

Repubblica San Marino

| 14:44 - 03 Agosto 2022



I club calcistici di San Marino sono tornati in campo, a partire dallo scorso lunedì, per approcciare nel migliore dei modi la nuova stagione nazionale. Ad eccezione di Tre Fiori, La Fiorita e Tre Penne – che non si sono quasi mai fermate per via degli impegni in Champions e Conference League – le altre dodici squadre sono tornate ad assaporare i campi da gioco nel corso di questa settimana.



A togliere i veli sulla stagione sportiva 2022-23 di calcio sammarinese sarà la Supercoppa, che coinvolgerà i detentori del titolo de La Fiorita e gli ultimi vincitori di Coppa Titano – il Tre Fiori. L’appuntamento è per martedì 30 agosto allo stadio di Acquaviva (calcio d’inizio alle ore 20:45). Le due formazioni gialloblù sono state le grandi protagoniste delle recenti stagioni, avendo messo le mani su dieci dei dodici titoli assegnati dal 2018 ad oggi. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Tre Penne e Folgore, campioni sammarinesi nel 2019 e 2021. Per il resto, un albo d’oro a forti tinte di giallo e blu e che si aggiornerà tra poco più di tre settimane con l’assegnazione del primo trofeo dell’anno: resta da capire se la Supercoppa prenderà la strada di Fiorentino o quella per Montegiardino.



Salvo imprevisti, la stagione sammarinese per le restanti tredici squadre inizierà il week-end immediatamente successivo, con la prima giornata di campionato. Vale la pena ricordare che la corsa allo scudetto, a partire da quest’anno, si deciderà integralmente nelle 30 giornate di regular season. La capolista si fregerà infatti del titolo di campione sammarinese e disputerà il turno preliminare della prossima Champions League, mentre la fase play-off sarà determinante per eleggere la formazione che – grazie ai risultati ottenuti in campionato – accederà ai Primo Turno di Qualificazione di Europa Conference League. L’altra, come sempre, sarà la vincitrice della Coppa Titano.