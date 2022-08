Strano via vai di giovani da una casa a Viserba, la Polizia arresta presunto spacciatore

Cronaca

Rimini

| 14:38 - 03 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Martedì pomeriggio gli agenti in borghese della Polizia Locale di Rimini hanno eseguito un'altra perquisizione domiciliare a Viserba dove, per altre operazioni di controllo fatte nei giorni precedenti, era emerso un sospetto via vai di ragazzi anche giovanissimi che entravano e uscivano da un appartamento in un condominio.

Una visita a sorpresa che ha consentito di arrestare un cittadino italiano che nella propria abitazione si sospetta spacciasse sostanze stupefacenti. Dalla perquisizione infatti gli agenti hanno rinvenuto 22 grammi di hashish in un unico blocco ancora da preparare, attrezzature per trattare la marijuana, ritagli per la preparazione delle dosi e tutto il materiale per il confezionamento.

Il 48enne è stato tratto in arresto e questa mattina, al processo per direttissima, il Giudice ha convalidato l'arresto accettando i termini a difesa da lui richiesti.