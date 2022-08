Rimini, 114 grammi di cocaina in un appartamento scovati grazie al fiuto di Bruce

Cronaca

Rimini

| 14:37 - 03 Agosto 2022

Droga e contanti sequestrati dalla Polizia Locale.

Alcune fonti confidenziali avevano portato all'attenzione degli agenti riminesi una persona sospetta, che era stata sottoposta da qualche tempo ai servizi di controllo e pedinamento. Indagini che nel pomeriggio di martedì hanno portato al fermo dell'uomo avvenuto a Rimini mentre percorreva la via Tripoli alla guida di un'auto noleggiata. Da li la perquisizione prima personale e del mezzo e quindi domiciliare nell'alloggio dell'uomo, residente nel Comune di Misano Adriatico. Un intervento eseguito con l'aiuto della Polizia Locale di Misano Adriatico e l'unità cinofila antidroga e che ha consentito di rinvenire, nell'appartamento dell'extracomunitario, 114 grammi di cocaina in parte già divisa in dosi pronta per esser venduta e in parte in 2 blocchi da 50 grammi ciascuno ancora da tagliare e raffinare. Oltre a questo sono stati rinvenuti il bilancino di precisione, la sostanza usata per il taglio e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento e la preparazioni delle dosi.

Materiale sottoposto a sequestro penale che ha fatto scattare le manette per il 31enne, che mercoledì mattina è andato a processo per direttissima, dove il Giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso per verificare altre irregolarità nei suoi confronti riferite al contratto d'affitto.