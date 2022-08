Piazza Malatesta continua a sognare con 'Peter Pan nei giardini di Kensington'

Eventi

Rimini

| 14:24 - 03 Agosto 2022

Una scena dallo spettacolo.

Dopo un debutto che ha conquistato la piazza all’insegna della meraviglia fuori dal tempo, si torna a sognare con lo spettacolo unico che lo studio Festi ha ideato per la città di Rimini: “Peter Pan nei giardini di Kensington”.



Venerdì 5 e sabato 6 luglio (con due repliche, alle ore 21.30 e 22.30) piazza Malatesta, per il secondo weekend, diventa un luogo incantato tra coreografie volanti e videoproiezioni d’autore che trasformano le torri di Castel Sismondo, le pareti del teatro Galli, il bosco dei nomi e il velo d’acqua di piazza Malatesta in luoghi magici che si riempiono di colori, di musica, di coreografie, di immagini e di poesia per uno spettacolo unico ed emozionante che spalanca gli occhi al sogno.







Uno spettacolo live internazionale progettato su misura per la città e i suoi spazi di bellezza e cultura che compongono l’outdoor del Fellini Museum. Spazi che, come i giardini di Kensington, diventano un luogo magico e sovrannaturale dove tutto può succedere, catapultando bambini e adulti in una dimensione sospesa fra sogno e realtà.





Nelle serate dello spettacolo il Fellini Museum, il Teatro Galli, il PART – Palazzi dell’arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle 20 alle 24, con ingresso gratuito.







Lo spettacolo, tornerà anche per il lungo weekend di Ferragosto, da venerdì 12 a lunedì 15 agosto







Queste tutte le date:



venerdì 5 agosto: ore 21:30 con replica ore 22:30



sabato 6 agosto: ore 21:30 con replica ore 22:30



venerdì 12 agosto: ore 21:30 con replica ore 22:30



sabato 13 agosto: ore 21:30 con replica ore 22:30



domenica 14 agosto: ore 21:30 con replica ore 22:30



lunedi 15 agosto: ore 21:30 con replica ore 22:30