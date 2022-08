Morciano di Romagna: presto una nuova Piazza Ghigi

Attualità

Morciano di Romagna

| 13:47 - 03 Agosto 2022

Piazza Ghigi, Morciano di Romagna.

Una piazza più sicura e a misura di cittadino, capace di fungere da cerniera tra lo spazio del centro urbano di Morciano di Romagna e il nuovo polo commerciale di prossima inaugurazione. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di urbanizzazione primaria e riqualificazione di piazza Ghigi. Un progetto che rientra nell'ambito dell'accordo di programma sottoscritto con il soggetto attuatore del comparto nato sulle ceneri dell'ex pastificio e che sarà quindi a costo zero per le casse del Comune di Morciano di Romagna. Un intervento che mira anzitutto a rafforzare la continuità urbana tra la piazza e via Roma, e quindi tra la piazza stessa e il centro commerciale-direzionale che si prepara ormai ad aprire i battenti nel cuore di Morciano.

Il progetto prevede di uniformare la pavimentazione della piazza a quelle delle aree limitrofe, andando dunque a sostituire il gres con lastre di Luserna: un materiale antiscivolo, pensato appositamente per garantire le massime condizioni di sicurezza degli utenti, specialmente quelli appartenenti a categorie a mobilità ridotta.

L'intervento sarà arricchito dall'inserimento di una fontana fuori terra con muretto perimetrale rivestito a sua volta di pietra di Luserna, e dall'incremento delle alberature in particolar modo nell'area verde sul lato di via Forlì e nelle fioriere asportabili sul lato del parcheggio.

Completerà il tutto l'inserimento di nuovi cestini portarifiuti, arredi moderni, fioriere e sedute asportabili. Il tutto in un'ottica di utilizzo della piazza anche in occasioni di eventi e manifestazioni, a cominciare naturalmente dall'Antica Fiera di San Gregorio.



"Attraverso questo intervento – spiega il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti – si è voluta creare una sorta di contaminazione tra gli spazi della piazza e quelli del futuro polo ex Ghigi, andando ad uniformare e amalgamare i luoghi del vivere quotidiano. Un paese che cambia volto e abbraccia la modernità, garantendo allo stesso tempo elevati standard di qualità urbana".