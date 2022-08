Coriano, lotta alla zanzara tigre: partono le disinfestazioni

Attualità

Coriano

| 12:26 - 03 Agosto 2022

Zanzara tigre.



In partenza la campagna di prevenzione e contrasto alla diffusione della zanzara tigre che la ditta Anthea svolge per conto del comune di Coriano.



L’attività operativa riguarda il trattamento delle caditoie pubbliche e la distribuzione gratuita di prodotto larvicida per consentire ai cittadini la cura dei tombini privati.



L’impegno assunto da Anthea è quello di svolgere azioni con larvicidi ecologici che bloccano lo sviluppo delle zanzare. L’obiettivo è di tutelare al massimo tutti gli insetti utili come api, farfalle e coccinelle.



I tombini pubblici vengono trattati e poi marcati per ricapitolare i vari passaggi di trattamento, così da consentire un controllo visivo immediato del passaggio avvenuto.



I trattamenti dei tombini pubblici inizieranno dal 16 agosto con il primo turno, poi il secondo turno dal 29 agosto, il terzo dal 12 settembre, il quarto dai primi di ottobre e l'ultimo turno il 12 ottobre.



Molto importante è anche la cura del tombino privato da parte del cittadino mediante pulizia e trattamento periodico con prodotti antilarvali.



Il prodotto larvicida ecologico ( in compresse) è disponibile in omaggio presso il comune di Coriano direttamente al varco di ingresso, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio di giovedì dalle 14.30 alle 17.00.



Basta presentarsi con un documento di riconoscimento che attesti la residenza nel comune di Coriano per ricevere le confezioni di larvicida. Una confezione contiene 8 pastiglie (una pastiglia copre circa e dura nei tombini 15-20 giorni).