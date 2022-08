Rimini, fondi del pnrr per sistemare gli spazi verdi e gli accessi al Museo della Città

Attualità

Rimini

| 12:12 - 03 Agosto 2022

Il rendering del progetto.





“Dal Museo della Città al museo per la Città: gli spazi esterni e interni del museo come luoghi inclusivi e senza barriere” è il nome del progetto approvato dalla giunta comunale di Rimini, candidato ai fondi del pnrr attraverso un bando del Ministero della cultura, che finanzia progetti che portino “un tangibile miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva dei luoghi della cultura”, eliminando dunque quelle barriere di ostacolo all’inclusività e alla fruizione allargata degli spazi museali e che in parallelo comportino “un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale”.



"Un nome - spiega l'amministrazione comunale - che racchiude gli obiettivi principali di un intervento mirato a garantire un’accessibilità allargata del Museo della Città, inteso come polo museale e culturale che abbraccia l’ala antica e ala moderna del Museo, il Giardino Khaled al-Asaad (con i resti delle mura romane) e la futura sezione ragazzi della Biblioteca Gambalunga, che nel prossimo futuro potrebbe trovare sede nella Palazzina ex Casa della Pace".



Il progetto di fattibilità, del valore di 2,5 milioni di euro, ha come obiettivo la prosecuzione del percorso di valorizzazione del Museo della Città, attraverso una serie di interventi che oltre a migliorarne l’accessibilità andando a superare le barriere architettoniche, serviranno a favorire il dialogo del polo museale con il contesto urbano, aprendosi alla città. Obiettivo è iniziare i lavori entro l'estate del 2023.



Si tratta, chiosa l'amministrazione comunale, "di un ulteriore tassello" di un processo di rinnovamento che riguarda il museo cittadino, che a breve compirà un ulteriore step, con l’avvio del percorso di valorizzazione del Trecento riminese, i cui primi lavori sono previsti tra gennaio e febbraio 2023. "L’obiettivo è di creare una sezione scientificamente accurata e pregiata negli allestimenti, progettando una rimodulazione dei percorsi museali e delle modalità di fruizione delle opere con il supporto di tecnologie immersive e interattive", evidenziano da palazzo Garampi.



IL PROGETTO In particolare al giardino sarà restituito il ruolo di spazio di connessione dei diversi elementi del complesso monumentale, diventando crocevia dei percorsi di accesso dall’esterno e di fruizione interni, tramite nuovi gate di ingresso completamente accessibili ed architettonicamente connotati. Il giardino, luogo della cultura in quanto sito di rilevanza archeologica, diventerà percorso cognitivo ed esperienziale, oltre che luogo di sosta, ristoro, attività didattica all’aperto. Si interverrà a tale scopo anche sull’immagine architettonica dell’ingresso al polo museale, permettendone una immediata individuazione e con interventi di messa in sicurezza della recinzione e dei cancelli d’ingresso. La riqualificazione interesserà anche il verde, con alberi e arbusti che diventeranno elementi caratterizzanti i percorsi, e comprende anche la realizzazione di nuovo sistema di illuminazione notturna e di aree per la sosta fruibili per tutti. Si propone inoltre una valorizzazione delle mura, con la formazione di "asole archeologiche” per una maggiore visibilità.



L’accessibilità sarà garantita dalla realizzazione di interventi strutturali sui percorsi di ingresso alla struttura (marciapiedi, viottoli, rampe ecc.), a cui si affiancherà il posizionamento di una nuova segnaletica lungo i percorsi esterni e di sistemi informativi e di comunicazione digitale. Strumenti per consentire una fruizione ampliata che saranno introdotti anche all’interno dei percorsi museali, con dispositivi e arredi che consentano un'esperienza di visita autonoma per la più larga parte dei visitatori. Saranno ad esempio rivisti gli apparti didascalici tradizionali e sarà messa a disposizione dei visitatori un’app che consentirà di avere un ausilio informativo multimediale e multisensoriale. Saranno inoltre allestiti percorsi tattili o con dispositivi sonori basate su nuove tecnologie utili ad esaltare le percezioni multisensoriali di non vedenti e ipovedenti. Non da ultimo è prevista l’implementazione del sito web dei Musei, a partire dal design responsive per arrivare alla possibilità di accedere a database open access delle opere e del patrimonio informativo, per assicurare la fruizione ampliata e la produzione di contenuti culturali anche in una logica partecipativa.