Come scegliere la pasta al supermercato

Attualità

Nazionale

| 08:01 - 10 Agosto 2022

Come si fa a capire quali sono le paste industriali migliori del nostro Paese? Per saperlo si può fare riferimento al magazine Donnaup.it, che ha condotto un test sulla pasta italiana allo scopo di stilare una graduatoria che non è fondata sui risultati di test di laboratorio né su prove organolettiche complete; si basa, invece, su un confronto operato fra i documenti relativi a questo argomento che le diverse associazioni di consumatori hanno pubblicato. La pasta italiana migliore di quest’anno è rappresentata dalla confezione da 500 grammi delle penne integrali di De Cecco.





La top five della pasta industriale



Le penne integrali rigate di De Cecco



I fusilloni rigati di Agnesi



Gli spaghetti integrali di Barilla



Le chicche di patate de La Molisana

Andiamo a scoprire la classifica dellaper il 2022. Tale graduatoria include i vincitori del test di consumo, che sono stati decretati solo dopo l’esecuzione di indagini accurate e molto approfondite. Vale la pena di conoscere più da vicino i cinque prodotti migliori, anche per avere l’opportunità di compiere une capire quale sia la pasta migliore in base ai propri bisogni. Volendo, poi, si possono consultare le pubblicazioni del settore specializzate per scoprire recensioni più dettagliate.In base alla, dunque, in prima posizione c’è la confezione da 500 grammi di penne rigate integrali. Si tratta di pasta di semola di grano duro integrale la cui lavorazione viene effettuata in modo tradizionale in virtù di una ricetta che ha oltre un secolo di vita e risale alla fine dell’Ottocento. Sul secondo gradino del podio, invece, si colloca la confezione da 500 grammi di. Come tutti sanno, Barilla è un’azienda a conduzione familiare italiana, anche in questo caso con una storia piuttosto lunga alle spalle: la produzione, infatti, è stata avviata nel 1877. Questi tortiglioni sono ideali, fra l’altro, con sughi di verdure in grado di valorizzare la loro personalità. Si tratta di una pasta corta che vanta un tempo di cottura pari a undici minuti, e che in virtù di unarisulta sempre al dente. I tortiglioni integrali di Barilla si sposano alla perfezione con i condimenti, che vengono assorbiti tra le spirali della rigatura e vanno a inserirsi nella grande cavità al centro.Proseguendo nella rassegna delle migliori paste industriali in vendita nel nostro Paese non si possono non menzionare i, trafilati al bronzo, proposti nella confezione da 500 grammi. La cottura è garantita in 11 minuti, ma se si preferisce la pasta al dente 9 minuti sono più che sufficienti per ottenere il risultato desiderato. Grazie ad Agnesi si può beneficiare di una filiera produttiva, che è totalmente italiana, e per di più ilè completamente tracciabile, a partire dal seme e fino alla confezione. Questa pasta è realizzata con semola di grano duro italiano al 100% che arriva da sementi certificate e che viene controllato per mezzo di rigorosi test di qualità. Una menzione speciale è da riservare alla, un procedimento che assicura la massima ruvidità della pasta, che così si adatta a qualunque tipo di ricetta ed è sempre al dente.Ancora, ecco gli, in confezione da 500 grammi, che si dimostrano molto buoni con tante tipologie di condimento, inclusi quelli più elaborati, per esempio a base di pesce. Da non perdere gli spaghetti integrali con vongole, cozze, pomodoro fresco e una spolverata di prezzemolo. Questoè studiato per valorizzare la personalità di qualunque preparazione; è una pasta lunga basata su grano al 100% italiano, sempre al dente, con 11 minuti come tempo di cottura, in virtù di una selezione meticolosa di grani duri.In confezione da 500 grammi vengono proposte anche le, apprezzate anche dai bambini grazie al loro formato. Non sono molto diverse dagli gnocchi, ma hanno dimensioni un po’ più ridotte e, inoltre, necessitano solo di due minuti per la cottura. Al loro interno è presente purea di patate; lea cui si adattano sono numerose, con sughi più o meno elaborati e conditi.