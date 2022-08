Discoteche, dalla regione 1 milione di ristori: 'Una boccata d'ossigeno'

Attualità

11:56 - 03 Agosto 2022

Gianni Indino e l'assessore regionale Andrea Corsini.



La regione Emilia Romagna ha disposto ulteriori ristori per le imprese in difficoltà, a seguito della pandemia da Sars-CoV-2, che saranno mese a bando. Tra i destinatari delle misure anche 400 tra discoteche e locali da ballo di tutta la regione Emilia Romagna, per i quali è stato messo a disposizione un milione di euro, risorse che saranno distribuite in base alla perdita di fatturato.



"Come SILB-Fipe Confcommercio abbiamo lavorato tanto a fianco della Regione per indicare le reali necessità del nostro settore e non possiamo che ringraziare il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore al turismo, Andrea Corsini, per aver mantenuto le promesse con questo ulteriore intervento concreto che fa dell’Emilia Romagna una delle regioni italiane ad avere messo a disposizione più risorse per il nostro settore", commenta soddisfatto Gianni Indino, presidente del Silb Emilia Romagna, che sollecita le imprese associate al sindacato "a partecipare a questo bando che verrà redatto da UnionCamere regionale".



Indino sottolinea che "serve tempo per risanare le ferite" dopo due anni di chiusure forzate e l'intervento della regione Emilia Romagna è "un'ulteriore boccata d'ossigeno". "La Regione ha sempre affermato di ritenere il settore dell’intrattenimento da ballo una componente fondamentale che arricchisce la proposta turistica del territorio e con questa azione dà seguito alle parole con i fatti”, chiosa il presidente del Silb regionale.