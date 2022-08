Torna il concerto di mezza estate della Banda Città di Rimini, con fine benefico

Eventi

Rimini

| 11:51 - 03 Agosto 2022

Banda città di Rimini.



La rassegna “Concerti d’estate 2022”, organizzata dalla Filarmonica città di Rimini, in collaborazione con il comune, è giunta all’apice con l’atteso e tradizionale “Gran Concerto di mezza estate, Rimini non dimentica la solidarietà” che si svolgerà sabato 6 agosto 2022 alle ore 21 con l’esibizione in concerto della Banda città di Rimini, diretta dal maestro Jader Abbondanza e la partecipazione straordinaria del soprano Elisa Luzi. Il Gran Concerto di mezza estate ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e turisti sul mondo del volontariato riminese e sui progetti in corso. In particolare la serata, che vede la collaborazione di SGR group e del Centro servizi per il volontariato della provincia di Rimini, è dedicata alla Fondazione ISAL, ricerca sul dolore.



L’ingresso è libero e gratuito. I posti non sono numerati.



E’ necessaria prenotazione dell’ingresso da effettuare inviando un messaggio WhatsApp al numero 3316468363 indicando: nome, cognome e il numero di telefono della persona di riferimento, nonché numero totale di persone per cui prenotare (massimo 4 persone).