Degrado e droga al parco Murri segnalato dai cittadini, la polizia locale interviene

Attualità

Rimini

| 11:44 - 03 Agosto 2022

Parco Murri di Rimini.



Nei pomeriggi di lunedì e martedì (1-2 agosto) la polizia locale, affiancata dalle unità cinofile, ha effettuato controlli anti-degrado nei parchi cittadini, in particolar modo al parco Murri di Marebello, che era stato oggetto di diverse segnalazioni dei cittadini. Una ventina le persone allontanate, che bivaccavano nel parco, spesso consumando droga. Diverse inoltre le tracce di sostanze stupefacenti fiutate dai cani, con ritagli di dosi o piccole quantità rinvenute nell'erba. I pattugliamenti della polizia locale son finalizzati anche a garantire la sicurezza delle famiglie e dei bambini che frequentano l'area gioco del parco Murri. "Un servizio che verrà garantito anche nei prossimi giorni, per assicurare la prevenzione e la sicurezza di una delle aree di Rimini sud più frequentate da residenti e turisti, per la quale erano pervenute alcune segnalazioni, anche per la presenza di bivacchi e insediamenti di persone senza fissa dimora che sporcavano facendo cattivo uso degli spazi del parco e del suolo pubblico cittadino", spiega l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.