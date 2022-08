Torna Baffi e code, il diario scolastico per sostenere le attività del canile di Rimini

Attualità

11:19 - 03 Agosto 2022

Le agende del canile di Rimini (edizione 2021-22).





Una bella iniziativa che permette alla cittadinanza di dare il proprio contributo ai canili di Rimini e Vallecchio: torna per l'anno scolastico 2022-23 il diario scolastico "Baffi e code", che racchiude tante foto dei cani e gatti ospiti dei canili, in cui sono raccontate tante storie a lieto fine vissute dagli operatori nell'ultimo anno e in cui sono presenti consigli e informazioni utili per accudire il proprio animale domestico.



Il diario, realizzato dal canile, è pensato per i bambini delle elementari e i ragazzi delle scuole medie: una copia costa 22 euro, due copie 40, tre copie 58. Per prenotarlo è sufficiente mandare un messaggio whatsapp al 329 2255722, specificando il colore desiderato: verde acqua, lilla o arcobaleno.



I diari saranno consegnati sabato 10 settembre presso il canile di Rimini in via San Salvatore 32.