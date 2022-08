Incontri La terrazza della Dolce Vita, dopo Al Bano è atteso Cristiano Malgioglio

Attualità

Rimini

10:22 - 03 Agosto 2022

Al Bano al Grand Hotel di Rimini.





Proseguono a Rimini gli incontri de La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale di incontri ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, in programma sino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini. Ottima la partenza dell’iniziativa, con una media di quasi 200 spettatori per serata.

Tra gli ospiti più attesi, lunedì scorso (1 agosto), Al Bano, protagonista anche del concerto in piazzale Fellini per Terrazza OFF. Il cantautore ha ripercorso gli inizi della sua carriera costellata di sacrifici e duro lavoro: ancora giovanissimo, in contrasto con il padre che lo voleva contadino, se ne andò via di casa passando attraverso una serie di mestieri umili, operaio in un cantiere, cameriere, barman, pizzaiolo, metalmeccanico. Una vera e propria “università della vita”. Fino ad arrivare alla svolta con il Clan di Adriano Celentano. “C'era un annuncio sul giornale: cercasi cantante. Partecipai al provino. Mi presero e potei incidere il mio primo disco. Fu un'esperienza importantissima”.



Il salotto proseguirà oggi (mercoledì 3 agosto) con l'artista, cantante e volto noto della Tv italiana Cristiano Malgioglio.