Lite con la vicina finita a martellate, 37enne è indagato per tentato omicidio

09:37 - 03 Agosto 2022

Il 37enne che venerdì scorso a Misano ha colpito con un martello la vicina 60enne alla schiena è ora indagato per tentato omicidio. Il sostituto procuratore di turno, Giulia Bradanini, ha riqualificato il reato da lesioni aggravate in tentato omicidio. Il 37enne, secondo quanto ricostruito, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, ha prima lanciato il martello senza colpire la donna, poi, sorta una colluttazione, ha strappato lo stesso martello dalle mani della 60enne che lo aveva raccolto, per colpirla due volte, tra schiena e costato. Gli inquirenti ipotizzano che i colpi, qualora fossero stati inferti alla testa, avrebbero potuto uccidere la vicina. Nel contempo il giovane, affetto da un'invalidità fisica parziale che gli impedisce il controllo della rabbia, una situazione conseguenza di un grave incidente stradale, è stato trasferito dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Imola a quello dell'ospedale Infermi di Rimini: e proprio la risposta del 37enne alle cure determinerà i prossimi sviluppi procedurali. L'indagato è assistito dall'avvocato Christian Brighi.