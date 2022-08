Perticara in festa per i 100 anni di Elsa Greppi

Attualità

Perticara

| 12:07 - 04 Agosto 2022

Elsa Greppi.



Oggi (giovedì 4 agosto) un'altra donna si aggiunge all'elenco delle centenarie della provincia di Rimini: Elsa Greppi spegne 100 candeline. Nata a Perticara nel 1922, da padre minatore e madre contadina, Elsa ha lavorato come sarta, per poi sposarsi e trasferirsi a Roma, dove vive tuttora, senza però dimenticare la terra d'origine, in particolar modo la località La Greppa, nella quale trascorre spesso dei periodi, dalla primavera all'autunno. "Tanti tanti auguri Elsa, ti vogliamo un mondo di bene", scrivono i familiari, felici di festeggiare quest'importante ricorrenza.