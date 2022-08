Valconca, riapre il ponte di Marazzano dopo 13 mesi di cantiere

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 08:44 - 03 Agosto 2022

Riziero Santi sul ponte di Marazzano.



Sabato prossimo (6 agosto) in Valconca riaprirà il ponte di Marazzano, dopo i lavori di messa in sicurezza, costati circa 700.000 euro. Il ponte, che collega Taverna di Montescudo Monte Colombo a Marazzano di Gemmano, è stato chiuso per 13 mesi per lavori di manutenzione, finalizzati anche a risolvere difetti strutturali risalenti al tempo della costruzione. Con la riapertura, come annunciato dal presidente della provincia di Rimini Riziero Santi, sarà rimosso il guado realizzato a valle, necessario per l'attraversamento del fiume Conca nei mesi in cui il cantiere è stato aperto. All'inaugurazione, oltre a Santi, sarà presente l'assessore regionale Irene Priolo.