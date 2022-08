San Marino, governo bacchetta i commercianti ed elogia comuni come Verucchio e Santarcangelo

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:22 - 03 Agosto 2022

Il Segretario al Turismo di San Marino Federico Pedini Amati.



Il Segretario al Turismo di San Marino Federico Pedini Amati, in conferenza stampa, sollecita i commercianti del centro storico a rimanere aperti nelle ore serali in occasione degli eventi organizzzati sul Titano. Come riporta San Marino RTV, il Segretario, in conferenza stampa, ha citato comuni come Verucchio e Santarcangelo, nei quali i commercianti contribuiscono economicamente all'organizzazione degli eventi, rimanendo poi aperti nelle ore serali in queste occasioni. Al contrario, ha evidenziato, "A San Marino noi paghiamo la stragrande maggioranza degli eventi con i soldi pubblici dei cittadini e i negozi del centro storico sono chiusi". Così in futuro gli eventi potrebbero essere dislocati su tutti i nove Castelli, oppure "non li faremo più alla sera".



La polemica è sorta dopo le proteste dei commercianti della zona bassa del centro storico, che si sentono danneggiati dal tragitto del trenino turistico, che esclude la zona bassa a favore della zona alta. Commercianti che hanno minacciato anche uno sciopero fiscale, come estrema forma di protesta, chiedendo un servizio alternativo con un altro trenino a costo ridotto. Un problema che non sussiste per il Segretario, che oltre a rispondere alle accuse, evidenzia, come riportato da San Marino RTV: "livelli turistici tornati a livelli pre Covid". Ribadendo: "con gli eventi contrade che traboccano di visitatori, ma alcuni negozi rimangono chiusi".