Viserba, 60enne trascinato al largo dalla corrente rischia di annegare

Cronaca

Rimini

| 07:58 - 03 Agosto 2022

Alberto Pazzaglia.



Nella giornata di ieri (martedì 2 agosto) sono stati numerosi gli interventi in acqua dei marinai di salvataggio, per soccorrere bagnanti in difficoltà. Le condizioni meteomarine critiche, a causa di venti sostenuti da est, rendevano complicato il bagno in mare. Così alle 16, al bagno 16 di Viserba, un turista milanese di circa 60 anni ha rischiato di annegare. Il marinaio di salvataggio Alberto Pazzaglia, conosciuto anche come cantautore con l'alias Betobahia, si è accorto subito delle difficoltà dell'uomo, trascinato dalla corrente al largo, all'altezza degli scogli. Il marinaio di salvataggio ha effettuato la manovra di soccorso, riportando a riva il turista sano e salvo. All'incirca alla stessa ora, era stato invece un 57enne a rischiare l'annegamento nelle acque del bagno 92 di Riccione: lì era intervenuto, col moscone, il marinaio di salvataggio Matteo Lombardini.