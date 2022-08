Bellaria, al Beky Bay c'è l'Holi Dance Festival. Sul palco anche i Datura

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 07:51 - 03 Agosto 2022

Hellen Dj.



Dopo ledate al Sottomura di Ferrara (2 giugno) e al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano (4 giugno), Holi Dance Festival è pronto per il suo tour di agosto, che si snoda attraverso tre date in Italia ed una in Canton Ticino, nella vicina Svizzera. La prima tappa sarà in provincia di Rimini.



Sabato 6 agosto 2022 (dalle ore 15) appuntamento al Beky Bay di Igea Marina-Bellaria. L'Holi torna in Romagna, dopo tre anni di riposo forzato a causa dell'arcinota emergenza sanitaria. On stage i Datura ,con il sempre apprezzato repertorio formato dalle loro hit e dai grandi successi anni novanta, ma anche Ferrinis, Hellen, Lele White, Luca Testa, Ludwig, Trashock.