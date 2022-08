Rimini: ancora furti sulle Bmw, sparito volante e centralina

Cronaca

Rimini

| 07:38 - 03 Agosto 2022

La Bmw senza volante.



Torna a colpire la banda dei ladri delle Bmw, rubando volante e centralina del cruscotto. Nella notte tra lunedì e martedì (1-2 agosto) un altro colpo è stato portato a termine in una via cittadina, con ingenti danni, quantificabili in migliaia di euro, per il proprietario della vettura. La scorsa settimana sono state decine le auto di grossa cilindrata "razziate" dalla banda, che in questo modo alimenta il mercato nero dei ricambi. Ai proprietari, scoperto il furto la mattina successiva, non rimane altro che presentare denuncia.