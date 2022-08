PDF impossibili da aprire: cause e metodi per ripristinarli

Attualità

Nazionale

| 16:38 - 02 Agosto 2022

I file PDF (Portable Document Format), sviluppati da Abobe, sono attualmente i più utilizzati grazie ai numerosi vantaggi che offrono:



mostrano il contenuto di un documento a prescindere dal tipo di hardware, software o sistema operativo usato;

chiunque può crearli e leggerli;

sono multidimensionali in quanto possono racchiudere diversi contenuti al loro interno quali, ad esempio, immagini, modelli 3D, testo o grafica vettoriale;

è possibile inserire password, filigrane e firme digitali.



Errori nei file pdf: possibili cause



Metodi per riparare file pdf



Utilizzo di altri programmi di lettura PDF



Ripristino dalla versione precedente del file (con o senza backup)



Strumenti gratuiti online



Ripristinare file pdf con Wondershare

aggiungere il file nell’apposita sezione;

cliccare sul pulsante "Ripara" per eliminare gli errori;

visualizzare l’anteprima del documento riparato e salvarlo nel percorso desiderato.



Considerazioni finali

Come qualsiasi file elettronico, anche i file PDF possono essere, impedendo così la loro apertura e lettura.In questo articolo cercheremo di mostrare le possibili cause di errore e i diversi metodi per ripristinare i file pdf impossibili da aprire.Può capitare che, all’apertura di un PDF con Adobe, vengano visualizzati uno o piùche ne impediscano la lettura. In questi casi si è in presenza di unle cui cause possono essere molteplici.Se il file, ad esempio, è contenuto in unao se viene salvato su un, allora è probabile che il PDF non possa essere aperto in quanto risulterà corrotto. Altro esempio è lache potrebbe causare un download incompleto, alterando la struttura del PDF. L’(dovuto ad un mal funzionamento del sistema operativo o a un’interruzione di corrente) è anch'essa una delle cause di file PDF corrotti o danneggiati. Infine, io l’utilizzo dicon il PDF possono seriamente alterare i contenuti del file.Tutto ciò si traduce in diverse problematiche quali, ad esempio, modifiche del layout, della formattazione o della grafica, problemi nell’apertura del file, impossibilità di leggerne i contenuti e alterazioni delle sue informazioni.La possibilità di non poter aprire e, quindi, leggere il contenuto di un PDF causa non pochi problemi, soprattutto in un contesto lavorativo. Non tutto, però, potrebbe essere perduto. Esistono, infatti,che aiutano a recuperare un file, da quelli "incorporati" nel proprio sistema operativo ai software da installare come Repairit di Wondershare.Come già accennato nel paragrafo precedente, una delle cause che potrebbe danneggiare un PDF è il download incompleto. Il primo tentativo da effettuare (e anche il più semplice) è, quindi, quello di scaricareil file dalla fonte originaria. Se anche con il nuovo download i problemi persistono, allora si può aprire o riparare il PDF corrotto in modo semplice e veloce utilizzando i metodi di seguito proposti.Può capitare che il problema sia proprio ilutilizzato per aprire file con estensione PDF. Prima di provare a riparare il documento, si potrebbe quindi cercare di aprirlo con, disponibili sia per Windows e Mac sia online.All’interno del proprio PC è presente lo strumento "backup" (per Windows) il quale aiuta a recuperare la. Basterà aprire le impostazioni, cliccare su "aggiornamento e sicurezza", selezionare la funzione "backup" e ripristinarlo. In questo modo si potrà accedere al PDF nella sua versione precedente.Nel caso in cui il, allora è possibile ripristinare la versione precedente direttamente dalle "proprietà" del file. Nella scheda "versioni precedenti" verranno elencate tutte le versione del file: scegliere quella desiderata e provare ad aprire il PDF.Altro metodo è quello di utilizzare gliin grado di riparare un PDF corrotto, spesso anche in modo del tutto gratuito. Il loro funzionamento è molto semplice: accedere al sito online, selezionare e caricare il PDF danneggiato e, infine, cliccare sull'apposito pulsate per iniziare il processo di riparazione.Un PDF può essere riparato anche ricorrendo aappositamente realizzati per tale scopo. Il software, ideato proprio per riparare il pdf corrotto , è sicuramente tra quelli più efficienti ed affidabili. Si tratta di un programma offerto da, azienda innovativa che offre svariate soluzioni digitali quali, ad esempio, la realizzazione di video e foto, la creazione di diagrammi e prototipi, il recupero di dati e il ripristino di file danneggiati.Riparare file PDF inaccessibili (ma anche DOCX, XLSX e PPTX) con Repairit è davvero molto semplice grazie alla suadi utilizzo e alla suamolto intuitiva. Basteranno solo tre semplicissimi passaggi:I metodi sopra descritti sono tutti validi per riparare PDF corrotti o danneggiati. L’utilizzo del software, tuttavia, garantisce un ripristino sicuro e, soprattutto, veloce. Disponibile sia nella versionesia in quella(scaricabile dal sito ufficiale di Wondershare), è possibile provarloprima di procedere con l’acquisto.