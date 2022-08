Riqualificazione porto di Rimini: dalla Regione arrivano 772mila euro

Attualità

| 16:26 - 02 Agosto 2022

Rendering del progetto.

La riqualificazione delle banchine di destra e sinistra dell’area portuale di Rimini è tra i quattro i progetti approvati dalla Giunta regionale a seguito di un bando emanato nei mesi scorsi nell’ambito del Programma operativo Feamp, misura europea che sostiene investimenti per migliorare infrastrutture preesistenti nei porti di pesca, di sale per la vendita all’asta, di siti di sbarco e di ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

La dotazione finanziaria prevista dal bando di 2,8 milioni è stata aumentata dalla Regione a 3,2 milioni in fase di assestamento di bilancio, per sostenere tutti e quattro i progetti di riqualificazione giudicati ammissibili. In particolare, al progetto di Rimini sono stati assegnati 772 mila euro.

Con queste risorse migliora l'attrattività di quattro porti ittici importanti per l’Emilia-Romagna. Poter poi integrare le attività di pesca alla fruizione degli spazi da parte dei numerosi turisti, rappresenta un valore aggiunto che qualifica complessivamente la Romagna.