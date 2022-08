Riccione, 57enne trascinato al largo dalla corrente: salvato

Cronaca

Riccione

| 16:23 - 02 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Oggi (martedì 2 agosto) venti da est hanno rotto la canicola provocata dall'anticiclone africano, ma hanno anche reso critiche le condizioni del mare. Nonostante le bandiere rosse, c'è chi ha deciso di avventurarsi lo stesso in acqua: al bagno 104 di Rimini, in zona Marebello, una ragazza ha accusato un malore dopo una nuotata ed è stata soccorsa dal personale del 118. Un secondo episodio è avvenuto nel pomeriggio all'altezza del bagno 92 di Riccione: un 57enne originario del nord Italia, residente a Riccione, stava facendo il bagno, quando il forte vento lo ha spinto al largo verso il porto. L'uomo è stato trascinato da una "famigerata" corrente di risacca, ma in suo soccorso è partito il marinaio di salvataggio Matteo Lombardini, che è uscito in mare con il moscone e lo ha portato sano e salvo a riva.