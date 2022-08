Covid Rimini: un decesso e un nuovo ricovero in terapia intensiva. Trend contagi in calo

Attualità

Rimini

| 16:18 - 02 Agosto 2022

Bollettino Covid 2 agosto 2022.



In Provincia di Rimini si registrano 292 nuovi contagi al Sars-Cov-2. Nei primi due giorni di questa settimana i contagi sono stati 512, una settimana fa, nello stesso arco temporale, furono 681. Salgono a 6 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) e si registra il decesso di un 74enne.



In regione 23 decessi, età media 87 anni, 2895 i nuovi positivi. I ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3 nuovi ingressi in reparto e 3 dimissioni, rimangono 51, mentre i positivi al virus negli altri reparti scendono a 1669 (-103).