Basket A2, per RivieraBanca esordio a San Severo il 2 ottobre alle ore 18

| 16:00 - 02 Agosto 2022

Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato la prima giornata dei Gironi Verde e Rosso della Serie A2 OldWildWest, e per quanto riguarda RBR queste sono le informazioni da segnare: Domenica 2 ottobre, ore 18: Allianz Pazienza San Severo-RivieraBanca Basket Rimini.

Domani alle ore 10 verrà pubblicato l'intero calendario.



Queste le altre partite

UEB Gesteco Cividale vs Caffè Mokambo Chieti 01/10, 20:00

Tramec Cento vs Fortitudo Bologna 02/10 18:00

Kleb Ferrara vs Apu Old Wild West Udine 02/10, 18:00

HDL Nardò vs Umana Chiusi 02/10, 18:00

OraSì Ravenna vs GTG Pistoia 02/10, 18:00

Unieuro Forlì vs Staff Mantova 05/10, 18:00