Rimini, in possesso di due scooter rubati: ne guidava uno per andare nella movida

Cronaca

Rimini

| 15:53 - 02 Agosto 2022

Ieri sera (lunedì 1 agosto) la polizia locale ha fermato un giovane di nazionalità extracomunitaria, mentre stava parcheggiando, davanti a un locale, uno scooter rubato lo scorso giugno. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per essere stato fermato e trovato privo di documenti e permesso di soggiorno, non ha saputo giustificare il possesso dello scooter; inoltre con sé aveva le chiavi di un secondo scooter rubato nelle scorse settimane a Rimini, parcheggiato poco distante e con effetti personali, a lui riconducibili, nel vano porta oggetti. Segnalato alla Prefettura per il possesso di modifiche quantità di droga, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione. I proprietari degli scooter sono stati rintracciati e a loro è stata restituita la refurtiva.