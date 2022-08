Spaccio al parco Pertini, nei guai 28enne: sul suo scooter trasportava quasi un etto di droga

Cronaca

Rimini

| 15:46 - 02 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Venerdì scorso (29 luglio) è stato arrestato a Rimini un 28enne di nazionalità italiana, accusato di spacciare al parco Pertini di Rivazzurra. La polizia locale, attivata da alcune segnalazioni, ha effettuato un pattugliamento in abiti civili, vedendo il giovane incontrare delle persone, per poi allontanarsi in sella a uno scooter, a bordo del quale trasportava 94 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di altri 23 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 240 euro, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio. L'arresto del 28enne è stato convalidato dal giudice, che in attesa del processo ha rimesso il giovane in libertà, sottoponendolo all'obbligo di firma.