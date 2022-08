Eventi

Riccione

| 15:43 - 02 Agosto 2022

Una serata all’insegna dei ricordi. Un appuntamento per tutti gli amanti della musica, Venerdì 5 agosto ritorna la festa di Ferragosto, per rivivere la magia della musica che ha fatto la storia. In consolle Meo, l'Ebreo, Spranga e Massimo Rossi. La serata inizierà alle ore 18 presso il Bar A14 di Riccione di via Berlinguer con l'apericena e buffet. Info e prenotazioni 0541 607694 oppure 338 9601587. L'evento è dedicato in ricordo del Dj Luca Fabbri.