Rimini, chiuso dal comune l'hotel oggetto di tante lamentele e segnalazioni dei clienti

Cronaca

Rimini

| 15:37 - 02 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Chiuderà i battenti dalle 11 di venerdì 5 agosto, come disposto da un'ordinanza del comune di Rimini, l'hotel della zona di Rimini Sud oggetto di controlli a seguito di numerose segnalazioni e di esposti da parte dei clienti. In particolar modo i vigili del fuoco, intervenuti con polizia, polizia locale e personale dell'Ausl, avevano accertato il mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche relative alla prevenzione degli incendi. Alcuni clienti, nelle segnalazioni, avevano lamentato anche il fatto di aver versato caparre per stanze, per poi ritrovarsi senza sistemazione. In pratica venivano messe a disposizione più camere di quelle effettivamente presenti.



Il provvedimento è definitivo, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza legate alla prevenzione incendi e fino a quando non sarà presentata agli uffici del comune una nuova Scia (segnalazione certificata di inizio attività).