Coriano, tari 2022 ridotta per le attività che hanno subito le restrizioni anti Covid

Attualità

Coriano

| 15:23 - 02 Agosto 2022

Il sindaco Gianluca Ugolini.





Il consiglio comunale di Coriano ha approvato le agevolazioni per il pagamento della Tari in riferimento all'anno 2022, finanziandole con 156.000 euro: 120.000 a favore delle utenze non domestiche, 36.000 euro per quelle domestiche.



La riduzione sarà del 50% per le attività che hanno subito maggiormente le chiusure e le restrizioni durante la fase emergenziale della pandemia: teatri, alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, mense, pub e attività come parrucchieri, estetiste e barbieri.



Sarà ridotta al 25% per negozi di abbigliamento, calzature, cartoleria, tende, tessuti e altri beni durevoli.



Le riduzioni per le utenze domestiche saranno destinate ai residenti nel comune di Coriano e con un Isee sotto una determinata soglia ancora da stabilire. L’agevolazione verrà differenziata in base ad ulteriori elementi di fragilità come la presenza di familiari disabili, nuclei composti da pensionati over 65, nuclei dove sia presente un inoccupato o disoccupato o cassaintegrato, importo Isee sempre sotto una determinata soglia.